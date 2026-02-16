「ゴディバ」とラブブでおなじみの「THE MONSTERS」によるコラボコレクションが、2月18日（水）から、全国の「ゴディバショップ」、「GODIVA cafe」および「ゴディバ オンラインショップ」で順次発売される。【写真】ラブブ形の缶もかわいすぎる！「GODIVA × LABUBU」コレクション商品一覧■黒ラブブをデザイン今回登場する「GODIVA × LABUBU」コレクションは、ラブブをデザインしたオリジナルパッケージに、「ゴディバ」