南鳥島沖でレアアースの採鉱試験を行っていた探査船「ちきゅう」が2月14日、清水港に帰ってきました。 【写真を見る】探査船「ちきゅう」とレアアース泥 担当者は「歴史的な快挙」と語り、国産化に向けた大きな一歩となりそうです。 ＜植田麻瑚記者＞ 「出港から1か月。探査船『ちきゅう』がレアアースの採鉱試験を終え、今清水港に帰港しました」 清水港を拠点とする探査船「ちきゅう」。日本最東端に位