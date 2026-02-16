若いうちから将来の妊娠を考えながら健康に向き合う「プレコンセプションケア」が静岡県内でも広がっています。 【写真を見る】富士市の中学校で開かれた体と性について学ぶ講座 2026年2月、静岡県富士市では県内初の専門外来での健診がスタートするなど、新たな取り組みも始まっています。 ＜富士市地域保健課 宮地真生保健師＞ 「皆さんはプレコンセプションケアという言葉を聞いたことがありますか？」 富士市の中