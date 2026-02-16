県東部のふたつのダムで貯水率が半分程度になっている問題で、貯水率が下がれば福山市と府中市で取水制限を実施する可能性があるということです。 芦田川流域では去年１１月以降例年に比べて雨量が少なく、先月は平年に比べ６％ほどにとどまりました。 このため上流の三川ダムと八田原ダムの貯水量は約１７９８万ｔで貯水率は５１．１％になっています。 臨時で開かれた芦田川渇水調整協議会では、上流にある２つのダムの貯水率