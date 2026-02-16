河津桜まつり会場のサクラが見頃を迎え、週末は多くの観光客でにぎわいました。会場周辺では長年渋滞が課題となっていて、町は2026年から新たな対策を打っています。 【写真を見る】河津桜まつり会場で進む渋滞対策 実行委員会運営の駐車場料金を休日2000円に=静岡・河津町 ＜柴田寛人記者＞ 「見頃宣言があった河津桜まつりの会場です。大勢の花見客で賑わっています」 鮮やかなピンクが特徴の河津桜。町を流れる河津川沿い