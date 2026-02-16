マツダは広島を拠点に活動するプロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」にチームカーとして「ＭＡＺＤＡ３」を贈呈しました。 贈呈されたのはチームカラーを基調とした特別なラッピングを施したコンパクトカー「ＭＡＺＤＡ３ ＦＡＳＴＢＡＣＫ」です。 贈呈式ではマツダの吉原専務からヴィクトワール広島の中山ＧＭへレプリカのキーが手渡されま