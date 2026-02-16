新潟県の花角英世知事が、任期満了に伴う今年5月の県知事選に3選を目指して立候補する意向を固めたことが複数の関係者への取材で分かりました。新年度予算案の発表にあわせ今月18日にも表明するとみられます。これまでにほかに出馬の動きはありません。花角知事は2018年に初当選し現在2期目で、今年6月9日に任期満了を迎えます。知事選を巡っては、初当選から花角知事を支えてきた自民党県連が花角知事に3選出馬を要請していました