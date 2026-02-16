お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月16日の放送は、文藝春秋から発売中の、6年ぶりの長編小説『生きとるわ』の作者である又吉直樹氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。 大竹「今回は何冊目ですか？」 又吉「ええと、長めの小説は4冊目です