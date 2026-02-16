ドル円一段高、一時１５３．６２レベルと約１円幅の上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが継続。ドル円は一時153.62レベルと東京早朝の安値152.62レベルから約１円幅の上昇となった。クロス円も軒並み円安に振れている。ユーロ円は182.26レベル（安値181.13レベル）、ポンド円は209.64レベル（安値208.13レベル）などに本日の高値を更新している。 USD/JPY153.60EUR/JPY182.21GBP/JPY209.53