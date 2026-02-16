北海道警本部北海道で2023年、自転車ロードレース「ツール・ド・北海道」に出場した男子大学生＝当時（21）＝が車と衝突して死亡した事故で、北海道警は16日、業務上過失致死の疑いで、大会の責任者ら男性3人を書類送検した。書類送検容疑は、レース主催団体の責任者（78）、安全対策担当者（63）、警備会社の警備担当責任者（54）の3人は交通事故が起きないように十分な安全対策を講じるべき立場だったのに、それぞれが注意義