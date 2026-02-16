◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日男子ショートトラック500メートル（2026年2月16日ミラノ・アイススケートアリーナ）予選第1組目で出場した吉永一貴（トヨタ自動車）は1周目のスタート直後にオランダ、ベルギーの選手と接触して3人とも転倒するアクシデントに見舞われた。壁に衝突し、左足首付近を痛めた様子ですぐに立ち上がれず、最下位でゴール。ただ、ベルギーのデメストがペナルティーで失格なり、吉永は「アド