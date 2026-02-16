2月16日（月曜日）はアメリカにおける祝日のひとつ、プレジデントデー。おまけにバレンタインデーも重なったこの4連休は、映画業界にとって今年絶好の稼ぎ時となった。 参考：スーパーボウルの週末、北米映画館で異色作台頭Stray Kidsのコンサート映画も初登場No.4 北米の週末映画ランキング（2月13日～15日）は、マーゴット・ロビー主演『嵐が丘』が初登場No.1を獲得。