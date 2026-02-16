Jリーグは16日、J1百年構想リーグEAST第2節で退場を命じられた柏レイソルDF原田亘に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。原田は15日にホームで開催された東京V戦に先発出場。しかし、後半45+3分に自らのドリブルが大きくなると、ボールを処理しようとスライディングを敢行した際にFW染野唯月の足を蹴ってしまい、レッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、日本サッカー協会 競技および競技会における