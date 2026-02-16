○東京エネシス [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.00％にあたる175万株の自社株を消却する。消却予定日は2月26日。 ○トーアミ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.09％にあたる7万株(金額で4172万円)を上限に、2月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○安田倉 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.90％にあたる55万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施