―AIデータセンター新設特需+再生可能エネ拡大が招く新市場に乗れ― 生成AIの普及が急速に進むなか、「系統用蓄電池 」事業を展開する銘柄に投資家の熱い視線が注がれている。世界的にAIデータセンター の新設及び増設特需が顕在化しており、東京市場でも電線株を筆頭に周辺株への物色意欲に火をつけている。AIデータセンターは膨大な電力を消費するため電力の効率化が大きな