山口県萩市の空き家に放火したとして、警察は萩市の18歳の少女を非現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。警察によりますと少女は、ことし1月23日の午前10時40分ごろから48分ごろまでの間、萩市に住む無職の80代の女性が管理する萩市椿東の木造平屋建ての空き家（約35平方メートル）に火を放ち全焼させるとともに、隣接する木造平屋建ての空き家に延焼させ、一部（約10平方メートル）を焼損させた疑いがもたれていま