オリンピックの熱気も相まって、賑わいを見せる国内のスキー場。しかし、リフト代や食事代の高騰は止まりません。きょう発表されたGDP=国内総生産の数字にも表れた「ピンポイント消費」の実態を取材しました。この週末、軽井沢のスキー場は多くの客で賑わっていました。ただ、避けて通れないのがリフト券です。1日券は1万1000円！去年より1000円以上値上がりしました。東京から来た家族「高い。全部高くなっている」「高い」さらに