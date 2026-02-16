◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー アルペン 男子回転 1回目(大会11日目/現地16日)初の五輪に挑んでいる相原史郎選手は1回目を終えて暫定23位となりました。アルペン日本勢男子唯一の出場となっている相原選手。96選手がエントリーした今競技で、38番目のスタートとなりました。相原選手は序盤からギリギリを攻める姿勢を見せ、1分00秒83でフィニッシュ。ゴール後は両手を高く掲げました。メダル獲得へ挑む2回目は