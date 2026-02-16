韓国俳優のキム・ジェヨンが、4月18日に東京・せたがやイーグレットホールで約1年ぶりとなるイベント『2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN “Jaeyeong ＆ You”』を開催することが16日、発表された。【写真】チェ・スヨン＆キム・ジェヨン、キスシーンの照れくさそうな素顔キム・ジェヨンは、話題作『悪魔なカノジョは裁判官』や『アイドルアイ』など、さまざまな作品に出演し、繊細な演技力と確かな存在感あふれる表現力