ミラノ・コルティナオリンピック™、日本は現在17個のメダルを獲得しています。過去最多の18個まで残り1個となりましたが、記録更新はどうなるのでしょうか。【画像で見る】銅メダルを獲得した小野選手のトリックメダルラッシュ冬季五輪最多へ山形純菜キャスター:ミラノ・コルティナ五輪、日本勢の活躍によって各種目でメダルラッシュとなっています。日本選手団の伊東秀仁団長は、会見で「最多だった前回の北京大会を超え