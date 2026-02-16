しっかり隠したはずなのに、なぜか顔が重く見える。鏡の前でそんな違和感を覚えたことはありませんか？40代以降のメイクで起こりやすいのが、“安心感”を優先するあまりファンデーションやコンシーラーを重ねすぎてしまうこと。実はその厚みこそが、若作りではない自然な若見えを遠ざける原因になっている場合があります。「隠すほど若く見える」は思い込みシミやくすみを隠したい気持ちは当然ですが、ベースメイクを重ねるほど肌