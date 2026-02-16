パラアルペンスキー・ジャパンパラ大会は最終日の１６日、長野菅平高原パインビークスキー場で回転が行われ、男子座位は、ミラノ・コルティナ・パラリンピック代表の森井大輝（トヨタ自動車）が２回の合計タイム１分３０秒７２で前日の大回転に続いて優勝した。同代表の鈴木猛史（カヤバ）が前日と同じく２位だった。２日連続で森井に敗れた鈴木は、「マシンの動きを確認できた。ここで運を使うわけにはいかない」と笑顔で大会