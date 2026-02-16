ふわふわのパンケーキに、カリッカリのベーコン。今、朝からお得なモーニングブームが起きています。「イット！」が取材したのは東京・葛飾区。午前6時半過ぎ、何やら行列ができていました。開店前に並んでいたのは約30人。そのお目当ては、パンの食べ放題です。早朝から行列ができていたのは、パン屋さん「ラ・タヴォラ・ディ・オーヴェルニュ」。このお店ではモーニングビュッフェを開催していて、焼き立てのパンが食べ放題にな