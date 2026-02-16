「体重は変わっていないのに、お腹だけ目立つ」という悩みは大人世代ほど増えていきます。年齢とともに起きやすいのは、脂肪の増加だけでなく、姿勢や筋肉の使い方の変化。ここを整えるだけでも、ウエストの見え方は意外なほど変わっていくものです。そこで今回は、“ウエスト−５cm”を狙って日常に組み込める現実的な“お腹ダイエット習慣”を解説します。週２回を目安に「長めに歩く日」をつくるお腹まわりを引き締めるうえで効