◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）＝２月１６日レイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フランケル）は前走がオープン２勝目だった。鹿戸雄一調教師は「スタートが良く、ハナに行けたことで折り合いも楽でした。そういうのもあって最後まで頑張ってくれたと思います」と振り返った。２２年の朝日杯ＦＳ・Ｇ１の３着馬だが、まだタイトルは手にできていない。８度目の重賞挑戦に向け