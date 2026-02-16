ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で15日（日本時間16日）に行われたスキージャンプ女子ラージヒルの表彰式で大会側の粋な演出が施された。メダルを獲得した選手たちの背後に巨大なマークが浮かび上がった。ジャンプ台のK点付近の斜面に大きなハートマークが出現。新種目でメダルを獲得した3人を祝福するかのようにセレモニーに花を添えた。女子ラージヒルはアンナオディネ・ストロム（ノルウェー）が金メダル