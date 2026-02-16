３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンの西武・源田壮亮内野手が１６日、３３歳の誕生日を迎えた。自身のインスタグラムを更新し、合宿地の宮崎サンマリンスタジアムのロッカールームとみられる場所でバースデーケーキを手に笑顔のショットを投稿。「豪華メンバーが歌ってくれてケーキをいただきました。ありがとうございました！」と感謝をつづった。続けて「怪我なくがんばっていきます！！」と力強く宣言。優勝した２０２３年