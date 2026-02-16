筆者の話です。父の入院中、そばにいる時間を何より大切にしていた頃のこと。「少し寝るね」と病院を出た、その先で何が起きたのか。 少し寝るね 「これから帰って少し寝るね」その日は、昼ごろに母と交代する予定の日。父は入院中で、夜中に目を覚ますと不安そうに周囲を見回す人だったため、母と交代で付き添いをしていました。 私はその頃、何度も病院に泊まり込みをしていました。夜中に目を覚ました父が、そばに誰かいる