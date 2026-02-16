メ～テレ（名古屋テレビ） 2024年、愛知県の高浜市役所で、60代の男性がガソリンをかぶって火を付けるなどして職員らがけがをした事件で、警察は男性を書類送検しました。 2024年7月、高浜市役所で60代の男性が自分の腹のあたりを刃物で切り付けた上、自らガソリンをかぶって火をつけました。 男性は意識がない状態で病院に運ばれ、刃物を取り上げようとした職員ら3人が軽いけがをしました。 男性と市の間で、納税