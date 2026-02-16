ファミリーマートは１７日から、コーヒーマシンで抽出している「ファミマカフェ」のコーヒー６品目を平均４％値上げする。コーヒー豆の価格高騰を受けた対応で、値上げは９か月ぶりとなる。ブレンドとアイスコーヒーのＳサイズが税込み１４５円から１５０円となる。アイスコーヒーとアイスカフェラテは、Ｍサイズが２４０円から２５０円に、Ｌサイズが３３０円から３４５円になる。