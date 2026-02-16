高市首相は16日夕方、衆院選での自民党の圧勝後初めて、日銀の植田総裁と会談しました。会談後、植田総裁は記者団に対し「一般的な経済・金融情勢の意見交換だった」と述べ、具体的な内容の説明を避けました。日銀は去年12月の金融政策決定会合で政策金利を0.5％から0.75％に引き上げましたが、今年1月は「利上げの影響を見極めるため」として据え置きました。物価高抑制のため早期の利上げを求める声もある中、市場では次の利上げ