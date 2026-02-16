BANILA COは、全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「デューブーストクッションハイライター」を2026年3月初旬より順次発売する。■新感覚ハイライタークッションファンデーションで培ったベースメイクテクノロジーを応用した、クッション型ハイライター。従来のハイライターにありがちな光が浮いて人工的に見える、ムラになりやすいといった課題を、高い密着力で解決。光が浮かずヨレにくい自然なツヤ肌へ導いてくれる。