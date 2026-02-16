「colorgram（カラーグラム）」より、シュガーシロップを甘く煮詰めたような落ち着いたカラーと、みたらし団子のようなもっちり質感が魅力の「タンフルグラスティントディープグレーズ」が、2026年2月23日（月）よりオンライン順次発売、3月3日（火）よりオフライン発売となる。■グロスのツヤとティントの色持ちひと塗りでグロスのようにぷるんとしたツヤを与える高密度シロップグレーズテクスチャー。ツヤはグロスのように、色持