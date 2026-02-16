横田早紀江さんら拉致被害者家族が、高市総理と面会しました。総理は「私の代で具体的な成果に結び付けたい」と話しました。 横田めぐみさんの母・早紀江さんら拉致被害者家族は16日午後、官邸で高市総理と面会。総理に対して「拉致問題が解決するならば、北朝鮮への人道支援や独自制裁の解除に反対しない」など、今後の家族会の活動方針を伝えました。 4日に90歳の誕生日を迎えた早紀江さんは、総理に直接訴えました。