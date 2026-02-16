人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）隠し事に探りを入れられそう。口のチャックを閉めて。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）気分がコロコロと変わる日。雰囲気に飲まれないように。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）思いやりを大切に。自分勝手な振