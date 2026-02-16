万博が終わっても人気のミャクミャク。イベントにはファンが殺到、期間限定のカフェもオープンです。２月１６日、大阪で開催された「ミャクミャク感謝祭」。“黒ミャクミャク”もサプライズで登場し、キレのあるダンスやクイズ大会などで会場を盛り上げ、会場には抽選で選ばれた約８００人のファンが詰めかけました。一方、ＪＲ大阪駅直結の商業ビル「ＫＩＴＴＥ大阪」では、１６日（月）から１９日（木）までの４日間限定で