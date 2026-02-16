アニメ『名探偵コナン』（日本テレビ系）公式X（旧Twitter）は2月16日に投稿を更新。毛利蘭役の声優の活動休止を発表しました。【投稿】『名探偵コナン』、声優の活動休止を発表「またあの素敵な声が聞ける日を、心から楽しみにしています」同アカウントは「ファンの皆様へ」とつづり、公式Webサイトへのリンクを掲載。「毛利蘭役・山崎和佳奈さんに関するお知らせ」と題した文書を公開し、声優の山崎和佳奈さんが体調不良のため、