俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインに“本命チョコ”をもらったことを報告しました。【写真】杉浦太陽、長女・希空からの“本命バレンタイン”「手作りでもらえて嬉しいなぁ」杉浦さんは「希空から本命バレンタインもらいました ノンからも希空からも」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目はインフルエンサーとして活動する娘・希空さんとのツーショットで、希空さんは手でハートマークを