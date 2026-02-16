市営住宅で高齢の男性が殺害された事件で、殺人罪で起訴された男がコカインを所持した疑いで再逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、神戸市兵庫区の無職・河田悠愛容疑者（２０）です。警察によりますと河田容疑者は１月１９日、大阪市浪速区の市営住宅の一室でコカイン約２．２ｇを所持した疑いが持たれています。河田容疑者は、麻薬の密売人とトラブルになり、逃げ込んだ部屋に住む海本徳根さん（当