「サラダチキンボール」「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品は、「サラダチキンボール」と「揚 鶏つくね」を3月上旬から全国のスーパーマーケット等で発売する。「揚 鶏つくね」「夏の食卓をもっと楽しく、もっと手軽に」をテーマに火を使わずそのまま食べられる新商品「サラダチキンボール」と電子レンジで温めるだけで食べられる「揚 鶏つくね」を3月上旬に発売する。近年、地球温暖化の影響