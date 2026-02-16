左から：「キユーピー 深煎りごまドレッシング」「キユーピー シーザーサラダドレッシング」「キユーピー フレンチドレッシング（白）」「キユーピー コールスロードレッシング」キユーピーは、日清オイリオグループとの協働による成果として、国内で初めて、油付きPETボトルの水平リサイクル（ボトルtoボトル）を実現する。両社の工場から排出された油付きPETボトルの再生材料を新しいPETボトルの一部に再利用したドレッシング4品