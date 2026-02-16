昨年に創業180年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、2月16日から、リンドールをはじめとしたチョコレートを詰め放題専用カップいっぱいに詰めて楽しめる「PICK＆MIX詰め放題」を開催する。今回の「PICK＆MIX詰め放題」では、定番の「ミルク」はもちろん、春の先取り気分を盛り上げる、心華やぐ可愛い包み紙の季節限定