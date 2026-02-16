今年で68回目となった熊日30キロロードレースに、また新たな歴史です。2008年以来、16大会ぶりのドラマが待っていました。 【写真を見る】熊日30キロロードレース先頭集団のレース展開（18.9㎞地点／22㎞地点／フィニッシュ） RKK熊本放送では、今年も、解説に青山学院大学の原晋監督を迎え、熊日30キロロードレースの模様を伝えました。 八代出身・黒木陽向が序盤に