声優の池田勝さんが、1月31日に心筋梗塞による心不全のため亡くなった。享年83。サイトでは「令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83。葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と伝えられている。