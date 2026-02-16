アルペンスキー女子スーパー大回転で金メダルを獲得し、国旗を掲げて喜ぶイタリアのフェデリカ・ブリニョネ＝12日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）【ミラノ共同】開催国の躍進が目覚ましい。15日の大会第10日を終え、イタリアはメダル総数が前回大会を5個上回る22個に到達した。同国の冬季最多だった1994年リレハンメル大会の20個を超え「金」8個も新記録。地元紙の1面は「世界が脱帽」「記録的」との見出しが躍り、