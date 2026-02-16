国民的アイドルグループ出身のタレントが、憧れのガーリーなヘアスタイルに劇的変化。その仕上がりに、審査員から「“遊び”がある」と称賛の声が上がった。【映像】本人“涙”の劇的ビフォーアフター2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2では、前回の審査で勝ち残った12人による3次審査の模様が公開された。3次審査は3人1組のチーム戦で行われ、カットモデルとして元国民的アイドル4人が登場。美容師たちはチー