ライドシェアの試行運行継続を承認した三浦市地域公共交通会議＝１６日、同市内一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を運ぶ「ライドシェア」を巡り、三浦市地域公共交通会議（会長・大沢昌玄日大教授）は１６日の会合で、４月以降の試行運行を承認した。２０２５年度の運行結果を踏まえ、ドライバー不足などの課題はあるが夜間の移動の足確保にライドシェアは有効と認めた。市政策課によると、昨年４月から１２月まで