スマートリングを開発・提供するフィンランドのOURAは、ジルコニアセラミックを採用したスマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」を発売した。価格は74,800円。公式サイトのほか、Amazon.co.jp、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキで取り扱う。Oura Ring 4 Ceramic。カラーはMidnight（ミッドナイト）、Petal（ペタル）、Tide（タイド）、Cloud（クラウド）の4色Oura Ring 4 Ceramicは素材に耐久性と軽さを両立し、かつアレ