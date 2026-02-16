王将戦七番勝負は挑戦者に先勝を許したが、第2局で追い付いてタイに。そして叡王戦、朝日杯、NHK杯戦でも白星を重ねて、2026年の好スタートを切った。※対局予定棋士の名前の後の()内は藤井から見た過去の対戦成績。1月7日に第11期叡王戦本戦1回戦で山崎隆之九段と対戦。山崎の四間飛車に藤井は居飛車穴熊に潜り、堅さ対バランスの戦いとなった。藤井の攻めが続くかの長い中盤戦から、うまく手を作ることに成功。以下は最後まで玉