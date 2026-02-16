仕事や学校、家事、育児など、日々やるべきことが多く、気づけば疲れがたまってしまうこともあるでしょう。疲れを感じるのは、実は身体からの重要なサイン。今回は、疲れを癒す方法を紹介します。放置せずに適切に癒すことで、心身の健康を守りましょう。疲れの定義疲れを癒す方法を紹介していきます 疲れを放置してしまうと、頭痛などの体調不良や慢性疲労症候群につながったり、感染症に感染したり……。身体の健康に対するさま